Взрыв и убийство в Белогородке: подозреваемый признался и рассказал о мотивах

Фото: ГСЧС

Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, он обнародовал также видео с подозреваемым, передает RegioNews.

Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал мужчина на видео.

Андрей Небытов отметил, что 43-летний мужчина жил неподалеку от убитого. Он признался, что совершил убийство после употребления алкогольных напитков после ссоры из-за гаража, который он предоставлял в аренду погибшему.

Сейчас моряку сообщили о подозрении по статьям "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью" и "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия".

В четверг, 24 июня суд изберет ему меру пресечения, прокуратура подала ходатайство о содержании под стражей.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

Впоследствии стало известно, что взрыв устроил житель дома, который пытался скрыть жестокое убийство.