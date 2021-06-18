08:57  18 июня
В Украине почти тысяча новых COVID-больных: в каких регионах больше всего
10:59  18 июня
Украина не будет денонсировать Минские договоренности, в СНБО назвали причину
08:09  18 июня
Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 08:32 299

Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины

18 июня 2021, 08:32 299
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что бороться на местах с пропагандой РФ должны, в том числе местные власти.

"Мне на пресс-конференции одна девушка поставила вопрос о развертывании российской сети в Николаеве. Мэр города говорит: "Я ни на что влиять не могу". Знаете, это настолько странная позиция!"- возмутился Данилов.

По его словам, "все должны понимать, что сегодня в мире происходит, от депутата сельского, поселкового, городского совета до мэра такого города, как Николаев".

Он добавил, что с 1994 года наблюдал за российским влиянием в родном Луганске.

"Они, как хищники, начали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, недавно Данилов пригрозил властям Николаева из-за российской сети супермаркетов. Тогда же мэр Николаева заявил, что он и городской совет "никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на открытие, ни на его контроль".

Читайте также: Вместо "народных республик" - фейковые "советы". Как план разрыва Украины на куски перешел к запасному варианту

Украина СНБО РНБО сепаратизм Алексей Данилов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua