Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что бороться на местах с пропагандой РФ должны, в том числе местные власти.

"Мне на пресс-конференции одна девушка поставила вопрос о развертывании российской сети в Николаеве. Мэр города говорит: "Я ни на что влиять не могу". Знаете, это настолько странная позиция!"- возмутился Данилов.

По его словам, "все должны понимать, что сегодня в мире происходит, от депутата сельского, поселкового, городского совета до мэра такого города, как Николаев".

Он добавил, что с 1994 года наблюдал за российским влиянием в родном Луганске.

"Они, как хищники, начали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, недавно Данилов пригрозил властям Николаева из-за российской сети супермаркетов. Тогда же мэр Николаева заявил, что он и городской совет "никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на открытие, ни на его контроль".

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