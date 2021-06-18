Украина не будет денонсировать Минские договоренности, в СНБО назвали причину

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В нынешнем виде Минские договоренности выполнить невозможно, однако Украина не планирует их денонсировать

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Мы их не денонсируем, с Минскими договоренностями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить в том виде, в котором они есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТРов, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно сделать. И это надо публично, откровенно говорить", - заявил Данилов.

Он добавил, что Минские договоренности не являются догмой, и Россия сама их нарушает.

Скажите, пожалуйста, в Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тысяч российских паспортов? Нет! "- сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины.