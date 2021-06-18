08:57  18 июня
В Украине почти тысяча новых COVID-больных: в каких регионах больше всего
10:59  18 июня
Украина не будет денонсировать Минские договоренности, в СНБО назвали причину
08:09  18 июня
Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 10:59 23

Украина не будет денонсировать Минские договоренности, в СНБО назвали причину

18 июня 2021, 10:59 23
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В нынешнем виде Минские договоренности выполнить невозможно, однако Украина не планирует их денонсировать

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Мы их не денонсируем, с Минскими договоренностями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить в том виде, в котором они есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТРов, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно сделать. И это надо публично, откровенно говорить", - заявил Данилов.

Он добавил, что Минские договоренности не являются догмой, и Россия сама их нарушает.

Скажите, пожалуйста, в Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тысяч российских паспортов? Нет! "- сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины.

Россия СНБО война минские соглашения Алексей Данилов

Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины
18 июня 2021, 08:32
Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца
18 июня 2021, 08:09
Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия
17 июня 2021, 17:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua