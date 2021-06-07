СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего чиновника СНБО, который был завербован одной из иностранных спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года работал в Администрации президента, впоследствии был переведен в СНБО.

Чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемый собирал информацию, касающуюся экономики, внутриполитической ситуации в Украине, международных отношений, а также сотрудничества Украины с Евросоюзом, Россией и Китаем.

В свою очередь, в СБУ сообщили, что 1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Как сообщают СМИ, подозреваемый сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее СБУ задержала агента "ДНР", который работал на правозащитную организацию, связанную с ООН.