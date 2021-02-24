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24 февраля 2021, 10:57 8

На госорганы Украины осуществили кибератаку

24 февраля 2021, 10:57 8
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Подозревают хакеров из РФ
Подозревают хакеров из РФ
Рixabay
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Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны сообщил о хакерской атаке на органы государственной власти Украины. Кибератаку могли совершить хакеры из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, пишет RegioNews.

Так, хакеры пытались распространить вредные документы через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

"Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти", - заявили в СНБО.

После загрузки вирус позволял установить удаленное управление над компьютером.

"Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одним из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данная кибератака относится к так называемым supply chain attack.

"Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует", - пояснили в СНБО.

Самыми известными и масштабными атаками такого типа стали NotPetya, которая была направлена против украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate - кибератака, которая сейчас расследуется в США.

"В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими", - добавили в НКЦК.

Напомним, ранее в СНБО сообщили о новом механизме атаки российских хакеров.

Украина СНБО РНБО хакеры киберзащита

 
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