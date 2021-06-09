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09 июня 2021, 13:29 113

Суд вернул Киеву землю, которую незаконно занимала фирма соратников Медведчука

09 июня 2021, 13:29 113
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Фото: из открытых источников
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Верховный Суд Украины вернул в собственность общины Киева 1,16 га земли на Трухановом острове, которую, по данным суда, незаконно занимала частная фирма, принадлежащая людям из окружения Виктора Медведчука. Стоимость участка оценивают в 25 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, в суде признали факт незаконного занятия и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без каких-либо правоустанавливающих документов на землю.

Кроме того, строительство зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса осуществлено без соответствующих разрешительных документов и на земельном участке коммунальной собственности, которая для этой цели не отводилась. Поэтому, данное юридическое лицо обязали вернуть землю и освободить ее от размещенного там имущества.

Согласно данным СМИ, речь идет об участке земли, который незаконно использовало охранное агентство "Шторм". Его связывают с Иваном Бойченко и Виктором Черным из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

Как сообщалось ранее, в Киеве спецназ штурмовал охранную фирму, которую связывают с Медведчуком. На базе охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове в Киеве правоохранители провели обыски.

Впоследствии в полиции рассказали, почему пришли с обысками на базу охранной фирмы Медведчука. Следственные действия на одной из баз в Киеве проводятся из-за захвата земли.

Виктор Медведчук остров земля суд прокуратура

 
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