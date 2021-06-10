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10 июня 2021, 20:58 3

На Хмельнитчине медики готовятся к страйку из-за невыплаты "ковидних" средств

10 июня 2021, 20:58 3
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Работники Славутской городской больницы Хмельницкой области недополучили более трех миллионов гривен за работу с больными COVID-19

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам директора медучреждения Леонида Радзивилюка, это доплата в размере 3%, которую обещала Национальная служба здоровья. Недополучают ее сотрудники больницы с апреля.

В больнице заявляют, что заключили договор с Национальной службой здоровья, однако деньги на счет медучреждения не поступили.

10 июня медики образовали забастовочный комитет и готовы выйти на акцию протеста. В случае, если Национальная служба здоровья Украины не выплатит обещанные деньги, врачи обещают начать забастовку.

Как сообщил директор областного департамента здравоохранения Александр Завроцкий, доплату за работу с больными COVID-19 не получили в 10 медицинских учреждениях области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине 14 горняков бастуют под землей, требуя выплатить долги по зарплате.

Хмельницкая область страйк медики выплаты коронавирус

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