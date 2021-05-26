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26 мая 2021, 20:07 232

В Сумском облсовете выразили недоверие председателю ОГА Хоме простым большинством голосов: 28 из 44 присутствующих

26 мая 2021, 20:07 232
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Фото из открытых источников
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Решение о выражении недоверия председателю Сумской облгосадминистрации Василию Хоме поддержали 28 из 44 присутствующих – это простое большинство. Для увольнения председателя ОГА президентом необходимо недоверие двух третей депутатов Рады

Об этом сообщает Суспильне.Сумы, передает RegioNews.

Голосовали тайно. Результаты объявил председатель счетной комиссии Никита Баня: "за" 28 голосов из 44 присутствующих.

Чтобы президент уволил главу ОГА, надо 2/3 голосов, и может это сделать, но не обязан, если их будет простое большинство. В Сумском облсовете 64 депутата.

Проект решения "О выражении недоверия председателю Сумской областной государственной администрации Хоме В. В." был опубликован на сайте Сумского облсовета в конце апреля. Инициировала этот проект решения - фракция ОПЗЖ.

Как сообщалось, 28 апреля на сессии Сумского облсовета хотели выразить недоверие председателю ОГА. Также хотели снять первого заместителя председателя облсовета, но оба плана не удались.

Раньше НАПК составило шесть протоколов на председателя Сумской ОГА Хому. Протоколы направлены в суд.

Впоследствии суд закрыл дело шести админпротоколов против председателя Сумской ОГА. На него НАПК составило 6 протоколов, которые объединили в одно производство.

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