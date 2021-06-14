Представители телеиндустрии призывают нардепов не откладывать языковой закон

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Представители телеиндустрии, СМИ и медиасообщества призывают народных депутатов не поддерживать законопроекты, которые предусматривают отсрочку начала действия нормы об украинском языке в теле - и кинопроизводстве

Об этом говорится в их заявлении, передает RegioNews,

С 16 июля вступают в силу нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предусмотрено, что демонстрации и распространения фильмов, а также проведения концертов и развлекательных шоу, в том числе и на телевидении, должно происходить на государственном языке, - напомнили авторы и предостерегли депутатов от поддержки законопроектов об отсрочке указанных норм или нераспространении их на сферу телевидения.

Представители телеиндустрии, СМИ и медиасообщества убеждены, что принятие этих законодательных инициатив нанесет ущерб интересам государства, затормозит процессы становления независимого и самодостаточного украинского информационного пространства, создаст угрозу для национальной безопасности Украины.

Преодоление негативных последствий длительного обрусения украинского гуманитарного пространства, которое сегодня в значительной степени формируется аудиовизуальными медиа, является актуальной и крайне необходимой задачей. Украинское общество и бизнес положительно отреагировали как на введение языковых квот, так и на поэтапное введение норм закона о государственном языке в различных сферах публичной жизни. Соответственно, если раньше сопротивление украинизации информационного пространства со стороны отдельных медиахолдингов можно было объяснять инерцией мышления и предостережениями относительно прибыльности бизнеса, то сегодня такие действия воспринимаются не иначе как откровенное подыгрывание попыткам российского реванша, - отмечается в заявлении.

Его авторы считают, что попытка оправдать коронавирусом отсрочку демонстрации фильмов на украинском языке на телевидении не выдерживает никакой критики, поскольку для выполнения закона достаточно просто продублировать или озвучить на украинском языке существующий русскоязычный контент.

Кроме того, обращают они внимание, как свидетельствуют публичные заявления ведущих топменеджеров отрасли, украинский продакшн в значительной степени уже адаптировался к работе в сложных условиях пандемии и готов к созданию высококачественного конкурентного украиноязычного продукта в достаточном количестве. Нужно также учесть, что долгожданные нормы языка демонстрации фильмов и проведения культурно-художественных мероприятий, без сомнения, будут стимулировать инвестиции в создание именно украиноязычного культурного продукта, подчеркнули представители телеиндустрии, СМИ и медиасообщества.

День 16 июля, когда украинского языка в публичном пространстве станет больше, – это очередной важный шаг к победе над агрессором. Этот день ждет вся Украина. Во время, когда Украина готовится к празднованию 30-й годовщины Независимости, мы призываем прекратить атаки на языковой закон и права граждан на получение информации на государственном языке и предостерегаем народных депутатов, что попытка сорвать вступление в силу соответствующих норм будет расценена украинским обществом как проявление уступки российскому реваншу и крайне негативно повлияет на авторитет действующей власти, - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, четыре телеканала не соблюдают языковые квоты в вечернем прайме. У Уполномоченного по защите украинского языка заявили о несоблюдении четырьмя общенациональными телеканалами - "Украина", "1+1", "Интер" и "ICTV" - в вечерний прайм-тайм требований обязательного объема вещания на государственном языке.

Также известно, что чиновники нарушают языковой закон: языковому обмудсмену поступила уже почти сотня жалоб.