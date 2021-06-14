Зеленский рассказал Джонсону о высоком уровне угрозы со стороны РФ

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Во время телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, украинский глава государства заявил о высокой военной угрозе со стороны России

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Он (Зеленский - ред.) подчеркнул, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким", - сообщили в пресс-службе.

Украинский президент отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая движется по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.

Мы сделали все, что нужно для получения плана действий по членству. Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по НАТО поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - сообщают в Офисе президента со ссылкой на слова президента.

Напомним, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.

На следующий день в Офисе президента рассказали, что в США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены.