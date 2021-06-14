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14 июня 2021, 17:36 487

Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами

14 июня 2021, 17:36 487
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Фото www.president.gov.ua
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На сегодняшнем совещании в офисе президента Владимира Зеленского глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о задолженности перед врачами за апрель-май. Глава государства пригрозил увольнениями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией, - отметил Зеленский.

Глава государства потребовал персональной ответственности чиновников за невыплаты заработных плат врачам, вплоть до увольнения.

Зеленский поставил Ляшко и премьер-министру Денису Шмигалю задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

Как сообщалось 10 июня, на Хмельнитчине медики готовятся к забастовке из-за невыплаты "ковидных" средств. Работники Славутской городской больницы Хмельницкой области недополучили более трех миллионов гривен за работу с больными COVID-19.

Ранее, в апреле, стало известно, что на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат. Им предлагали подписать соответствующие заявления.

Владимир Зеленский зарплаты увольнение чиновники медики врачи социальные выплаты

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