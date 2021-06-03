В Ровно депутаты облсовета устроили драку на заседании

Фото: rivne1

Во время сессии Ровенского областного совета депутаты подрались из-за вопроса финансирования нового департамента

Об этом сообщает издание Rivne1, передает RegioNews.

Депутаты настаивали на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Однако бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

На видео видно, что депутаты подошли к трибуне и пытались друг друга перекричать.

Позже словесная перепалка переросла в драку, из-за чего пришлось объявить перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенский облсовет планирует объявить недоверие председателю ОГА.