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03 июня 2021, 16:30 3

В Ровно депутаты облсовета устроили драку на заседании

03 июня 2021, 16:30 3
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Фото: rivne1
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Во время сессии Ровенского областного совета депутаты подрались из-за вопроса финансирования нового департамента

Об этом сообщает издание Rivne1, передает RegioNews.

Депутаты настаивали на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Однако бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

На видео видно, что депутаты подошли к трибуне и пытались друг друга перекричать.

Позже словесная перепалка переросла в драку, из-за чего пришлось объявить перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенский облсовет планирует объявить недоверие председателю ОГА.

бюджет драка облсовет депутаты Ровенская область

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