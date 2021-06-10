Во фракции "Слуга народа" Харьковского облсовета избрали нового руководителя

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Руководителем фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете стал депутат Игорь Захарченко, он занял эту должность вместо Татьяны Егоровой-Луценко

Как сообщает "Суспільне", об этом во время сессии сообщил глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, передает RegioNews.

По его словам, такое решение было принято 10 июня на общем собрании депутатской фракции.

Татьяна Егорова-Луценко остается заместителем главы фракции "Слуга народа". Также заместителем председателя фракции избрали Романа Семенуху. О причинах смены руководства фракции Артур Товмасян не сообщил.

Игорю Захарченко 63 года, в областном совете он работает заместителем председателя комиссии по вопросам молодежной политики, культуры, спорта и туризма.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Харьковского облсовета приняли присягу и образовали пять фракций.

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