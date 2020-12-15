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15 декабря 2020, 18:33 63

Сегодня председатель Ровенской ОГА отчитался перед депутатами по их требованию

15 декабря 2020, 18:33 63
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Отставки не произошло
Отставки не произошло
Фото: Ровно вечернее
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Председатель Ровенской ОГА сегодня отчитался перед депутатами по требованию председателя облсовета от ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровно вечернее.

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль отчитался перед облсоветом.

Ранее новоизбранный председатель Ровенского облсовета Сергей Кондрачук от "ЕС" настаивал, чтобы руководитель областной администрации, которого назначил президент Владимир Зеленский, отчитался перед депутатами. Областной совет после отчета может выразить недоверие председателю ОГА, чем усложнить его пребывания на посту.

Однако никакой попытки отставки не произошло. Даже больше, председателю Ровенской ОГА Виталию Ковалю пришлось настаивать, чтобы он отчитывался именно сегодня. Говорил, что готовился.

В частности, председатель отчитывался о мерах по противодействию Covid-19, детенизации экономики, поддержке бизнеса и результатах "Большого строительства".

После отчета Коваль еще больше часа отвечал на вопросы депутатов.

Перед голосованием фракция ЕС попросила о перерыве. И все равно отчет председателя ОГА депутаты приняли к сведению.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА.

Ровенская область ОГА облсовет отчет глава
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