Депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА

Юрий Погуляйко не пришел на сессию отчитываться о выполнении бюджета-2020

Юрий Погуляйко не пришел на сессию отчитываться о выполнении бюджета-2020

Фото: скриншот видео www.volyn.com.ua

За недоверие председателю ОГА Юрию Погуляйко проголосовали 49 депутатов из 57 присутствующих. Сам чиновник появился после голосования и эмоционально заявил, что «не хочет видеть морды» депутатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Волынь.

На внеочередной сессии восьмого созыва депутаты хотели заслушать отчет председателя Волынской ОГА о выполнении бюджета-2020, но Юрий Погуляйко не пришел. Выразить недоверие председателю предложил депутат фракции "За майбутне" Владимир Бондарь.

За недоверие депутаты голосовали тайно. Перед этим образовали счетную комиссию. На голосование выделили 60 минут.

Участие в голосовании приняли 57 депутатов. За недоверие председателю ОГА Юрию Погуляйко проголосовали 49 избранников. Против - 4, воздержались - 4. Решение теперь должны направить президенту.

После голосования на сессию явился председатель ОГА. Разговор с депутатами состоялся на повышенных тонах. "Не хочу вас видеть, ваши морды", - сказал избранникам глава администрации.

Позицию Юрия Погуляйко также обнародовали на странице облгосадминистрации. По его словам, на сессию председателя ОГА не пригласили. А о невозможности отчитываться о бюджете до конца финансового года Юрий Погуляйко информировал ранее.

Я обязательно отчитаюсь перед депутатским корпусом об исполнении бюджета 2020 года, однако, не раньше января – февраля 2021 года, в частности, только после исполнения бюджета за 2020 год и его утверждения Министерством финансов Украины, - говорится в сообщении на странице ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера комиссия Волынского облсовета рекомендовала признать работу председателя Волынской ОГА неудовлетворительной.