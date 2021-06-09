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09 июня 2021, 15:27 4

Верховная рада может лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы

09 июня 2021, 15:27 4
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Фото из открытых источников
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Комитет Верховной рады по вопросам регламента обращается к председателю парламента Дмитрию Разумкову с предложением лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы

Об этом сообщил член комитета Павел Фролов в своем Telegram, передает RegioNews.

Регламентный комитет ВР обратился к спикеру относительно невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за май этого года 78 нардепам, - отметил парламентарий.

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета нардепа лишают зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Фролов сообщает, что выплат могут лишить 27 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", 18 - от "Слуги народа", 8 - от "Батькивщины", 8 - из депутатской группы "За майбутне", семь - из группы "Довира", шесть внефракционных, трех из фракции "Европейская солидарность", а также одного нардепа от фракции "Голос".

Указано, что экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" средств за май составит 3,5 млн гривен.

Вместе с тем регламентный комитет предлагает реабилитировать двух депутатов от СН, которые отсутствовали в мае по уважительным причинам.

Перечень "прогульщиков" - не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировка/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены, - заверил член комитета.

Как сообщалось, в феврале КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии. Среди главных прогульщиков - "За майбутне" и "ОПЗЖ".

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