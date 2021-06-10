На Харьковщине закрыли подпольное игорное заведение

Фото: khar.gp.gov.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Пресечена деятельность незаконного игорного центра, который, вопреки требованиям Закона Украины "О запрете игорного бизнеса", предоставлял доступ к азартным играм", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли технику с установленным соответствующим программным обеспечением, что давало возможность доступа к азартным играм.

По указанному факту начато досудебное расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось ранее, 26 января в Одессе объявили подозрение организаторам подпольного казино. Трое жителей Измаильского района контролировали работу подпольного игорного заведения в областном центре.