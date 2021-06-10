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10 июня 2021, 12:39 79

На Харьковщине закрыли подпольное игорное заведение

10 июня 2021, 12:39 79
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Фото: khar.gp.gov.ua
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Правоохранители пресекли деятельность незаконного игорного заведения в пгт. Новая Водолага Харьковской области 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Пресечена деятельность незаконного игорного центра, который, вопреки требованиям Закона Украины "О запрете игорного бизнеса", предоставлял доступ к азартным играм", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли технику с установленным соответствующим программным обеспечением, что давало возможность доступа к азартным играм.

По указанному факту начато досудебное расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось ранее, 26 января в Одессе объявили подозрение организаторам подпольного казино. Трое жителей Измаильского района контролировали работу подпольного игорного заведения в областном центре.

прокуратура полиция штраф Харьковская область игральный бизнес

 
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