Под офисом киевской "Свободы" случилась потасовка между сторонниками политсилы и пикетчиками

Фото ASPI News

Возле офиса киевской ячейки ВО "Свобода" во время мирного собрания активистов, ветеранов АТО и патриотически настроенной молодежи, которые пришли с требованием к руководству ВО "Свобода" исключить из состава партии депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, состоялось силовое противостояние

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ASPI News.

Участники акции 1 июня, которых было около 200, пояснили, что пришли в столичный офис "Свободы", чтобы обсудить их деятельность депутата в Киевсовете Мирошниченко, который, по словам митингующих, "связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине", и передать письменное обращение к председателю партии Олега Тягнибока.

Офис "свободы" уже охраняла полиция, а пикетчиков на улице встретили около 20 крепких парней, некоторые с деревянными палками.

Они пытались захватить наш автомобиль с громкоговорителем и избить водителя, но провокация не удалась. Эти молодые люди, которые нас почему-то оскорбляли, называя "титушками", скрылись за пару минут с места места событий. Общение перешло в мирное русло, и нам дали микрофон для выступления, - рассказали митингующие.

Участники акции отметили, что Игорь Мирошниченко "работал и работает на скандально известного Андрея Пальчевского, а его жена Яна Левицкая была пиарщицей в предвыборном штабе партии "победа Пальчевского".

Такие лица порочат собственными поступками не только ВО "Свобода", но и украинское патриотическое движение в целом. Напомним еще и о "гостиничный бизнес" Мирошниченко — его отеле на Нивках в Киеве — один из них — NyvkyPLAZA (по документам он является "садовым домиком"), номинальной владелицей которого записана родная сестра Мирошниченко, радушно принимала и обслуживала таких известных российских актеров, как Батурин, Горюшин, Прокопьев, Бабенко, Климов, Сафонов и других не менее одиозных личностей из страны-агрессора. Поэтому мы требуем от ВО "Свобода" немедленно исключить из своего состава Игоря Михайловича Мирошниченко, — отметили участники акции.

Как сообщалось 22 мая, депутат Полтавского горсовета Бублик ушел из "Свободы" в " ЕС". Депутат Полтавского городского совета, избранный от ВО "Свобода", нардеп предыдущего созыва Юрий Бублик сообщил, что вступает в ряды партии "Европейская солидарность".

Ранее, 4 апреля, "Свобода" требовала перевыборов в 87 округе на Ивано-Франковщине. В "Свободе" избирательную кампанию назвали грязной и фальсифицированной.