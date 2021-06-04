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04 июня 2021, 11:43 13

Защита Януковича обжалует решение суда о заочном следствии

04 июня 2021, 11:43 13
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Фото из открытых источников
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Адвокаты Виктора Януковича обжалуют решение Шевченковского районного суда Киева, который разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента по делу о захвате власти

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение его адвоката Игоря Федоренко.

"Решение Шевченковского райсуда Киева о заочном расследовании дела об изменениях Конституции в отношении Виктора Януковича незаконно и будет обжаловано в кратчайшие сроки", - написал адвокат.

Напомним, 3 июня Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Уголовное производство касается факта захвата государственной власти.

Известно, что 25 марта Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировала к процессуальным нарушениям.

Также 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи по делу о государственной измене.

суд Украина защита адвокат Виктор Янукович

 
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