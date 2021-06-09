Печерский суд не защитил честь и достоинство брата Ермака от нардепа Лероса

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Печерский райсуд столицы отказал брату главы Офиса Президента Денису Ермаку в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к внефракционному народному депутату Гео Лероса

Как передает RegioNews, соответствующая информация обнародована в Едином реестре судебных решений.

В удовлетворении иска Лицо_1 к Лицо_2 о защите чести, достоинства и деловой репутации – отказать, - говорится в резолютивной части решения.

Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

Отмечается, что истец просил опровергнуть распространенную депутатом следующую информацию: "Особа_4 через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

В мотивировочной части говорится, что суд, принимая решение, должен определять характер информации и выяснять, является ли она фактическим утверждением или оценочным суждением, которые не подлежат опровержению.

Суд также указал, что предоставленные истцом скриншоты интернет-страниц не засвидетельствованы в соответствии с требованиями законодательства относительно оформления документов, а потому суд не может принять их в качестве доказательства.

К тому же, из предоставленных скриншотов не усматривается нарушение личных неимущественных прав истца, в публикации не указано о каких-либо конкретных действиях истца, а только указано об определенной причастности истца к действиям его брата, - говорится в решении.

Кроме того, суд обратил внимание, что истец не предоставил подтверждения того, что страница Гео Лероса в Фейсбуке есть его "официальной страницей в социальной сети.

В конце концов суд пришел к выводу, что исковое заявление в этой части не подлежит удовлетворению.

Также суд отказал Ермаку во взыскании с Лероса морального ущерба в размере 1 гривна.

Информацию о проигранном Денисом Ермаком иске подтверждает и юридическая компания "Миллер", представлявшая интересы Гео Лероса в суде.

Как сообщалось, в октябре 2020-го Ермак и Тищенко подали в суд на Гео Лероса. Предмет обоих исковых заявлений-защита чести и достоинства.