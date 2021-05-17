Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы адвокатов Януковича аж 16 августа
Верховный Суд отложил на 16 августа заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Уголовное производство в отношении Януковича... отложить на 16 августа на 12:00, — сказал судья.
Так, адвокат Александр Байдык во время судебного заседания по видеосвязи сообщил, что не смог попасть в Россию к Януковичу и попросил дополнительное время для встречи с клиентом для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.
Защитник Виталий Сердюк пояснил, что отложить заседание необходимо для того, чтобы направили в компетентные органы РФ обращение с мотивировкой необходимости прибыть адвокату для предоставления правовой помощи и связи с Януковичем.
Клиент желает принять участие, - добавил адвокат.
Кроме того, Сердюк отметил, что защита не может общаться с Януковичем по телефону из-за целого ряда оснований.
В частности у нас есть сведения о принятии мер осуществления негласного контроля, поэтому (необходимо — ред.) обеспечить возможность передачи конфиденциальной информации, каждый раз, когда нужно обсудить позицию, мы отбывали в командировки и в рамках командировки все эти вопросы обсуждали. Сейчас с учетом карантина возникли с этим определенные сложности, — рассказал Сердюк.
При этом Верховный Суд отказал в признании обязательным участия Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.
Ранее Верховный Суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf" для видеоконференцсвязи.
Как сообщалось, ранее в деле об узурпации власти суд перенесли – не пришли адвокаты Януковича. Прокурор попросил суд признать причины неявки адвокатов неуважительными.
Также в бюджет Украины впервые вернули часть денег Януковича. Большинство конфискованных средств составляла наличность.