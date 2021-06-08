Позиция Украины неизменна: днепровская вода потечет в деоккупированный Крым, - МИД

В Министерстве иностранных дел обозначили позицию Украины относительно проблемы водных ресурсов в оккупированном Крыму

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должен полностью осознавать свою ответственность, - сказал Николенко.

Он отметил, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

Конечной целью усилий должна стать полная деоккупация украинских территорий и Крымского полуострова и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях, - подчеркнул представитель МИД Украины.

Как сообщалось, Арестович заявил, что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым. Мол, украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.