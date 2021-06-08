11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
08:09  08 июня
С начала суток на Донбассе зафиксировано два новых нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 15:22 14

Позиция Украины неизменна: днепровская вода потечет в деоккупированный Крым, - МИД

08 июня 2021, 15:22 14
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Министерстве иностранных дел обозначили позицию Украины относительно проблемы водных ресурсов в оккупированном Крыму

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должен полностью осознавать свою ответственность, - сказал Николенко.

Он отметил, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

Конечной целью усилий должна стать полная деоккупация украинских территорий и Крымского полуострова и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях, - подчеркнул представитель МИД Украины.

Как сообщалось, Арестович заявил, что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым. Мол, украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.

МИД Крым оккупация вода РФ

В Украине проведут государственный аудит водных ресурсов - Зеленский
07 июня 2021, 12:26
На Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов
07 июня 2021, 09:41
Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО
07 июня 2021, 08:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram