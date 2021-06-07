На Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов

Фото: ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий и значительной засоренности русла р. Гнилокиш произошло поднятие уровня воды с частичным подтоплением 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В течение 2-3 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла р. Гнилокиш состоялось поднятие уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 109 частных жилых домов и 200 дворов", - сообщили спасатели.

Так, по состоянию на 07:00 час. 7 июня остаются подтопленными 26 частных жилых домов и 55 домохозяйств.

Подразделениями ГСЧС в течение суток 6 июня откачано 40 тыс. 300 м3 воды, а с начала работ - 144 тыс. 779 м3 воды. К работам от ГСЧС привлечено 16 человек и 8 единиц техники.

Кроме того, как сообщают спасатели, сегодня днем Украину накроют дожди. В столице и Киевской области грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 4 мая сообщалось, что на Донетчине и Днепропетровщине из-за непогоды подтоплены дома и размытая дамба.