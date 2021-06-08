Позиція України незмінна: дніпровська вода потече в деокупований Крим, - МЗС

В Міністерстві закордонних справ окреслили позицію України щодо проблеми водних ресурсів в окупованому Криму

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність, - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій - і Кримського півострова, і окремих районів у Донецькій і Луганській областях, - наголосив речник МЗС України.

Як повідомлялося, Арестович заявив, що Україна може відновити подачу води в окупований Крим. Мовляв, українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.