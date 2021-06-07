Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО

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Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее. Вопрос нужно решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас многие украинцы верят все меньше в то, что Украина когда-то вступит в НАТО и это, по мнению Зеленского, является большой проблемой.

Ранее Зеленский заверил, что создание настоящего Союзного государства Беларуси и России может стать наибольшей опасностью для Украины ведь эти страны смогут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать давление на страну.