В Украине проведут государственный аудит водных ресурсов - Зеленский

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Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, передает RegioNews.

Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки", - рассказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос обсудили во время последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Также он анонсировал аудит состояния питьевой воды Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения".