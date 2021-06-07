В Украине проведут государственный аудит водных ресурсов - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал государственный аудит всех водных ресурсов Украины
Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, передает RegioNews.
Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки", - рассказал Зеленский.
По его словам, этот вопрос обсудили во время последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Также он анонсировал аудит состояния питьевой воды Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения".
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