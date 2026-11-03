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03 ноября 2026, 09:30

В Днепре после российского удара эвакуируют пациентов поврежденной больницы

03 ноября 2026, 09:30
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Фото: ОВА
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В результате российской атаки на Днепр повреждены здания городской больницы и амбулатории центра медико-санитарной помощи

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В момент атаки в поврежденной больнице находились почти 100 пациентов.

Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал.

Сейчас продолжается перевод больных в другие больницы города.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома. Число раненых возросло до 15 человек.

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