РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесщины: есть перебои со светом
Российские войска снова атаковали юг Одесской области, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате новых ударов РФ серьезно поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети", который в течение последних двух месяцев неоднократно попадал под обстрелы.
Энергетики работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Также повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света – из-за российских ударов повреждены энергетические объекты и линии электропередач.
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