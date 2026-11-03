Фото: ОВА

Российские войска снова атаковали юг Одесской области, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате новых ударов РФ серьезно поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети", который в течение последних двух месяцев неоднократно попадал под обстрелы.

Энергетики работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Также повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света – из-за российских ударов повреждены энергетические объекты и линии электропередач.