Российская атака на Киевщину: ранен 15-летний парень

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В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадал ребенок. Ранен 15-летний парень

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, подросток получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.

Ткаченко призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.

Напомним, ночью 3 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Харькове. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы, повредив фасад, одно из отделений и окна медучреждения. Пострадали 73 человека.