Министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси
Передислокация подразделений вооруженных сил Российской Федерации из районов вдоль границ Украины продолжается, но количество отведенных российских войск не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии миновала, в том числе с белорусского направления.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По данным нашей разведки и информации от наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит свои войска. Например, вчера было отведено около 3,5 тысяч, то сегодня - около 4 тысяч военнослужащих. Техника РФ все еще остается вблизи нашей северной границы, - сообщил Таран.
Как отмечается, министр обратил внимание на то, что сегодня тщательно отслеживается ситуация в соседней Республике Беларусь. Среди возможных сценариев не исключает вероятности вторжения российских войск с белорусского направления, или распространения военной агрессии через территорию Беларуси.
По состоянию на сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас есть разработанные планы и мы знаем, как действовать, если увидим признаки создания группировки Вооруженных сил, которая может быть применена через Беларусь, - добавил Таран.
Как сообщалось, на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 34 ребенка, еще 18-получили инвалидность. Всего на линии соприкосновения проживают примерно 37 тысяч детей.
Также боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано восемь нарушений.