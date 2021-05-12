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12 мая 2021, 15:59 10

Министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси

12 мая 2021, 15:59 10
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Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе
Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе
Фото пресс-службы Минобороны
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Передислокация подразделений вооруженных сил Российской Федерации из районов вдоль границ Украины продолжается, но количество отведенных российских войск не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии миновала, в том числе с белорусского направления.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным нашей разведки и информации от наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит свои войска. Например, вчера было отведено около 3,5 тысяч, то сегодня - около 4 тысяч военнослужащих. Техника РФ все еще остается вблизи нашей северной границы, - сообщил Таран.

Как отмечается, министр обратил внимание на то, что сегодня тщательно отслеживается ситуация в соседней Республике Беларусь. Среди возможных сценариев не исключает вероятности вторжения российских войск с белорусского направления, или распространения военной агрессии через территорию Беларуси.

По состоянию на сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас есть разработанные планы и мы знаем, как действовать, если увидим признаки создания группировки Вооруженных сил, которая может быть применена через Беларусь, - добавил Таран.

Как сообщалось, на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 34 ребенка, еще 18-получили инвалидность. Всего на линии соприкосновения проживают примерно 37 тысяч детей.

Также боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано восемь нарушений.

война агрессия РФ Беларусь Минобороны Андрей Таран

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