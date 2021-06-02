"Слуга народа" поддержит обращение о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности 200 голосами

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Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как только он (проект постановления – ред.) пройдет комитет, думаю, сразу можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что относительно этого (голосования за проект постановления - ред.) есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по поводу этого вопроса, потому что он очень идеологический. То есть, определенное количество депутатов не будет поддерживать. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это, - сказал Корниенко.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления Международного авиационного терроризма и вопросы, которые противоречат соблюдению прав человека и правосудия".

Сейчас идет дискуссия об экономической реакции. Здесь необходимо вести ее взвешенно: есть группы товаров, которые импортозамещению не подлежат. Но есть и другие группы товаров, в отношении которых есть окно возможностей, чтобы внедрить сейчас квоты и еще немного поддержать наших аграриев, - добавил заместитель главы фракции "Слуга народа".

Согласно календарному плану пятой сессии ВР, на повестке дня на 2 июня нет вопроса о рассмотрении проекта постановления №5560 о ситуации в Беларуси.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №5560 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности".

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия белорусских властей по принудительной посадке самолета компании Ryanair и задержанию оппозиционера Романа Протасевича, признать режим Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу мировой безопасности, а также способствовать безотлагательному проведению расследования этого инцидента.

Украинские парламентарии намерены призвать международные организации выразить требования к властям Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных.

Кроме того, проект постановления предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в частности путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Инициаторами документа стали около 30 народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Как сообщалось, Министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.

Также с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.

Вчера Зеленский рассказал, что может стать настоящей угрозой для Украины. Создание настоящего Союзного государства Беларуси и России может стать большой опасностью для Украины, ведь эти страны смогут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать давление на страну.