Зеленский созвал заседание СНБО: что рассмотрят
Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны на пятницу, 4 июня
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СНБО.
Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из восьми вопросов. Повестка дня была подана секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты по выполнению решений СНБО Украины", - отметили в пресс-службе СНБО.
Напомним, что на прошлом заседании в мае СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".
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