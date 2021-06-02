17:40  02 июня
На Львовщине закроют 50% отделений для COVID-больных
18:58  02 июня
Зеленский созвал заседание СНБО: что рассмотрят
17:56  02 июня
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 18:58 3

Зеленский созвал заседание СНБО: что рассмотрят

02 июня 2021, 18:58 3
Читайте також українською мовою
Фото: офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны на пятницу, 4 июня

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из восьми вопросов. Повестка дня была подана секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты по выполнению решений СНБО Украины", - отметили в пресс-службе СНБО.

Напомним, что на прошлом заседании в мае СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Украина СНБО Владимир Зеленский РНБО президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram