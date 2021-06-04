14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 15:34 100

В оккупированном Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший

04 июня 2021, 15:34 100
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В оккупированном Крыму, в городе Щелкино, на одном из предприятий во время проведения сварочных работ взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Оккупационные власти полуострова заявили, что при взрыве один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что по данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии", - добавили оккупанты.

Напомним, недавно в жилом доме Одессы произошел взрыв, в результате чего у жильцов повылетали окна.

Украина криминал Крым взрыв оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram