В оккупированном Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший

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В оккупированном Крыму, в городе Щелкино, на одном из предприятий во время проведения сварочных работ взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Оккупационные власти полуострова заявили, что при взрыве один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что по данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии", - добавили оккупанты.

Напомним, недавно в жилом доме Одессы произошел взрыв, в результате чего у жильцов повылетали окна.