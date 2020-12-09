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09 декабря 2020, 20:22 17

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемому грозит 10 лет

09 декабря 2020, 20:22 17
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Бывший чиновник обещал Сенниченко 200 тыс. долл. ежемесячно
Фото: НАБУ
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Бывшему чиновнику "Николаевоблэнерго", который предлагал взятку председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко, грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 9 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро объявили ему о подозрении по ч.4 ст.369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет за решеткой с возможной конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в САП.

Напомним, предлагали $100 тысяч: Главу Фонда госимущества в третий раз пытались подкупить.

Фонд госимущества взятка САП НАБУ уголовное дело Дмитрий Сенниченко
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