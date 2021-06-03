Мэр Львова Садовый возглавил палату Конгресса местных властей при Зеленском
Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины
Об этом сообщается в Facebook Офиса президента, передает RegioNews.
Решение было принято во время заседания палаты под председательством Владимира Зеленского в Хмельницком. Садовый займет эту должность с испытательным сроком в шесть месяцев.
Его заместителями стали мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.
Отмечается, что новое руководство палаты будет сотрудничать с новосозданным офисом Конгресса местных властей при Офисе президента.
Напомним, ранее мэр Львова Садовый отреагировал на действия Беларуси по задержанию самолета с оппозиционером.
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