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24 мая 2021, 09:19 8

Мэр Львова Садовый отреагировал на действия Беларуси по задержанию самолета с оппозиционером

24 мая 2021, 09:19 8
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый считает, что "самопровозглашенный" президент Беларуси Александр Лукашенко "подписал себе приговор", задержав самолет с белорусским оппозиционером на борту

Как передает RegioNews, об этом Садовый написал в Facebook.

Весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против диктатора. Потому что нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом", - отметил он.

В частности, мэр Львова призывает не сотрудничать с режимом Лукашенко, поставив в пример Львов, который отказался от закупки белорусских автобусов.

В этом году Львов отказался от закупки белорусских автобусов потому, что мы свободный город и никогда не будем сотрудничать с режимами. Так сегодня должен сделать каждый", - отметил Андрей Садовый.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Рейсом летел соучредитель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевич, которого сразу же после посадки задержали в аэропорту Минска.

Известно, что Telegram-канал Nexta активно вел трансляции и помогал скоординировать белорусские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Садовый рассказал, что будет работать в "желтом" Львове.

Андрей Садовый Львов Беларусь оппозиция самолет

 
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