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03 июня 2021, 09:26 145

Голобуцкий: С подачи ОП "Слуга народа" в Харькове не выдвигает кандидата против Терехова

03 июня 2021, 09:26 145
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Президент Владимир Зеленский своим молчанием способствует победе на выборах мэра Харькова секретаря горсовета Игоря Терехова, который является прокремлевским кандидатом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, Терехов один из "вдохновителей" ХНР и Зеленский относительно выборов мэра в Харькове давно должен был бы "включиться в борьбу, заявить свою позицию и выдвинуть своего, лояльного к Украине кандидата".

"А что делает Зеленский? Он, судя по его решениям, откровенно поощряет деятельность тех, кто формирует из Харькова свою собственную, отдельную вотчину. С молчаливого согласия президента вся вертикаль "монобольшинства" работает на Терехова. Понятно, что все делается тихо, за кулисами, но об этом известно уже всей стране", - пишет Голобуцкий.

По словам эксперта, Зеленский молчит и делает вид, что он сам по себе и никакие выборы в Харькове его не касаются, а кандидата от власти в городе-полторамиллионнике так и не объявлено.

"Нет никакого секрета, что у ОП существует договоренность с Тереховым: партия "Слуга народа" никого не выдвигает кандидатом в мэры города и всячески способствует победе Терехова. А если из-за публичного давления все же придется что-то делать, то выдвинут какого-то "хорошего человека", который сможет набрать процентов 5", - заявляет Голобуцкий.

Он добавляет, что в Харьковском горсовете "слуги" с самого начала вместе работают в коалиции с Блоком Кернеса и ОПЗЖ, вместе выбрали Терехова, вместе проводят все решения горсовета, в том числе и коррупционные.

"Хорошая складывается картина: "партия власти толерует сепаратизм и коррупцию". А президент в этот момент активно рассказывает на публику, какой он борец с агрессором и коррупцией. Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко публично заявляет, что в Харькове должен быть проукраинский мэр. Но по факту является основным координатором поддержки Терехова", - отмечает Голобуцкий.

По мнению эксперта, выгоды лично Зеленскому как президенту от такой поддержки феодализации и коррупции никакой.

"Потому что очевидно, что Терехов в любом случае будет поддерживать партию не Зеленского, а скорее Медведчука. На президентских выборах фаворит Терехова также вполне предсказуем (если, конечно, у Кремля к тому времени концепция не поменяется). Однако уже сейчас странное взаимодействие президента с прокремлевским Тереховым видит вся страна - и делает выводы, которые ломают целую имиджевую кампанию Зеленского", - резюмирует эксперт.

Напомним, что 31 октября 2021 года в Харькове состоятся выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса в декабре 2020 года обязанности мэра исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Харьков Игорь Терехов Офис президента выборы

 
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