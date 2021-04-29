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29 апреля 2021, 08:32 41

Телеканалы "Наш" и NewsOne оштрафовали на более 300 тысяч гривен

29 апреля 2021, 08:32 41
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В эфире телеканалов призвали к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти
В эфире телеканалов призвали к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти
Фото: из открытых источников
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал два телеканала: "Наш" и NewsOne.

Как передает RegioNews, об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на сообщение Нацсовета по результатам проверок телеканалов.

В частности, телеканал "Наш" по итогу проверок получил два предупреждения и два штрафа – на сумму более 200 тысяч грн.

Нацсовет указывает, что в эфире "Наш" высказывал свои "взгляды" представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. За наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти на "Наш" наложили штраф - 114 067 грн.

За то же такой же штраф Нацсовет за видеоролик "НАША (не) зависимость? НАШ покажет" ко Дню Независимости. Творческие средства в видео были направлены на разжигание вражды между сторонниками и противниками независимости Украины, на эскалацию ненависти.

Также "Наш" получил предупреждение, потому что показывал голосование "Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию мира?".

Телеканалу NewsOne вынесли три предупреждения и штраф на 114 067 грн за призывы к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В частности там утверждали, что значительное количество евреев служило в войсках нацистского Третьего Рейха и о существовании еврейских дивизий СС.

Кроме того, в эфире NewsOne назвали "убийцей" Сергея Стерненка.

Напомним, Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube. Это произошло по требованию государственных органов власти.

РФ штраф телеканал Нацсовет пропаганда

 
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