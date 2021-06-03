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03 июня 2021, 11:33 1865

Три телеканала не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме, - языковой омбудсмен

03 июня 2021, 11:33 1865
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Фото из открытых источников
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой принять меры в связи с несоблюдением тремя телеканалами обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме и нарушением норм о языке рекламы

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает RegioNews.

В течение недели (с 17 по 23 мая) секретариатом уполномоченного по защите государственного языка был осуществлен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: ICTV, "1+1", "Интер" и "Украина". Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга зафиксировано нарушение закона о языковых квотах на трех телеканалах: "1+1", "Интер" и "Украина".

Было установлено, что продолжительность передач и фильмов, выполненных на государственном языке, в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%, "Интер" - 72,9%. В то же время, согласно закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Выявлены также нарушения ч. 3 ст. 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в языке рекламы на телевидении является государственный язык. Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которых использовался не государственный язык, осуществлялась телеканалами "Интер" и ICTV.

Как сообщалось, прокуратура оспаривает в суде региональный статус русского языка в Николаеве. Николаевская областная прокуратура подала иск в окружной административный суд с просьбой отменить региональный статус русского языка в городе Николаеве.

Также в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального. Такой статус она получила на территории региона в августе 2012 года.

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