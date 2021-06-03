"Укрзализныця" судится с НСЗУ из-за невыплаты по COVID-пакету
АО "Укрзализныця" (УЗ) подало в суд на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из-за невыплаты по COVID-пакету
Об этом сообщил Центр здравоохранения УЗ на странице в Facebook, передает RegioNews.
По состоянию на начало июня задолженность НСЗУ перед компанией составляет 19 млн грн.
Не были оплачены средства за предоставленные услуги больницами за март, апрель, май. Тем самым работники и медицинский персонал, который добросовестно выполняли свои обязанности, рискуя жизнью, не могут получить дополнительную оплату, которая им принадлежит по праву, - говорится в сообщении.
По данным центра, начиная с ноября 2020 года больницы УЗ пролечили 2,428 тыс. больных COVID-19.
В ноябре 2020-го сообщалось, что больных COVID-19 начнут размещать в больницах " Укрзализныци". Расходы на их лечение берет не себя Министерство Здравоохранения.