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03 июня 2021, 14:42 92

"Укрзализныця" судится с НСЗУ из-за невыплаты по COVID-пакету

03 июня 2021, 14:42 92
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Фото из открытых источников
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АО "Укрзализныця" (УЗ) подало в суд на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из-за невыплаты по COVID-пакету

Об этом сообщил Центр здравоохранения УЗ на странице в Facebook, передает RegioNews.

По состоянию на начало июня задолженность НСЗУ перед компанией составляет 19 млн грн.

Не были оплачены средства за предоставленные услуги больницами за март, апрель, май. Тем самым работники и медицинский персонал, который добросовестно выполняли свои обязанности, рискуя жизнью, не могут получить дополнительную оплату, которая им принадлежит по праву, - говорится в сообщении.

По данным центра, начиная с ноября 2020 года больницы УЗ пролечили 2,428 тыс. больных COVID-19.

В ноябре 2020-го сообщалось, что больных COVID-19 начнут размещать в больницах " Укрзализныци". Расходы на их лечение берет не себя Министерство Здравоохранения.

На днях в Минздрав подчеркнул, что в больницах не могут "выписывать" больных из-за закрытия COVID-отделений. В Украине происходит снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают COVID-отделение, однако они не имеют права "выписывать" пациентов не долечив их.

Укрзализныця НСЗУ суд иск выплаты COVID-19

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