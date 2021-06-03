14:31  03 июня
В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях
14:52  03 июня
ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
15:52  03 июня
Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 13:41 883

В Украине создадут реестр всех профессий: Рада приняла новый закон

03 июня 2021, 13:41 883
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада одобрила за основу и в первом чтении законопроект №4147, согласно которому в Украине появится реестр профессий

Соответствующее решение поддержало 256 народных депутатов на заседании парламента, передает RegioNews.

Согласно закону создается и вводится в действие реестр профессий и квалификаций.

Также закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационными характеристиками; нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.

Согласно проекту, при заключении трудового договора во внимание берется профессия, полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет лицо. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.

ВР закон работа депутаты реестр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram