В Украине создадут реестр всех профессий: Рада приняла новый закон

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Верховная Рада одобрила за основу и в первом чтении законопроект №4147, согласно которому в Украине появится реестр профессий

Соответствующее решение поддержало 256 народных депутатов на заседании парламента, передает RegioNews.

Согласно закону создается и вводится в действие реестр профессий и квалификаций.

Также закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационными характеристиками; нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.

Согласно проекту, при заключении трудового договора во внимание берется профессия, полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет лицо. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.