Правительство назначило двух заместителей Ляшко
Кабинет министров назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко
Об этом сообщил сам Ляшко в Facebook, пишет RegioNews.
Отмечается, что заместителями министра стали Игорь Кузин и Петр Емец. Эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.
"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, приветствую в команде Министерства охраны здоровья. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все задуманное", - заявил Ляшко.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Кабинет министров внесли документы на кандидата на должность главного государственного санитарного врача. Это Игорь Кузин - экс-заместитель директора Центра общественного здоровья.
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