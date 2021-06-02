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02 июня 2021, 09:46 314

Экс-министра развития экономики Милованова избрали главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

02 июня 2021, 09:46 314
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Фото: из открытых источников
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На первом заседании обновленного наблюдательного совета "Укроборонпрома", которое состоялось 1 июня, главой совета был единогласно избран экс-министр экономики Тимофей Милованов

Как передает RegioNews, об этом Милованов написал в Facebook.

Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета "Укроборонпрома". На нем меня выбрали председателем", - написал он.

Милованов отметил, что на заседании также утвердили первый за историю аудит, проведенный еще за 2019 год. Кроме того, члены совета попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома".

Отмечается, что в заседании приняли участие все члены Наблюдательного совета, а также руководство Концерна. На сегодня наблюдательный совет "Укроборонпрома" представлен пятью членами.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".

назначение заседание Укроборонпром Тимофей Милованов Совет

 
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