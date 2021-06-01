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01 июня 2021, 13:12 13

На Львовщине СБУ разоблачила схему получения взяток в одном из филиалов "Нафтогаза"

01 июня 2021, 13:12 13
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Фото: СБУ
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Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала масштабный коррупционный механизм получения взяток, организованный руководством одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным досудебного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление, которым осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладило масштабную схему получения взяток.

За 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией", - сообщают оперативники.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения аванса в 1 млн грн. Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Сейчас проверяется информация о других фактов получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме.

Напомним, ранее на Львовщине СБУ разоблачила незаконную схему продажи лесных участков на 20 миллионов.

Нафтогаз взятка деньги электричество Львовская область

 
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