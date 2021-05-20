Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали двух самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Следователи документировали доказательства распространения преступного воздействия подозреваемых более года

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

19 мая полицейские задержали двух "воров в законе": "Умку" - в аэропорту Днепра во время попытки выехать из страны, "Лашу Сван" - в отеле", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 мая обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.