12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 09:44 34

Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

20 мая 2021, 09:44 34
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали двух самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Следователи документировали доказательства распространения преступного воздействия подозреваемых более года

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

19 мая полицейские задержали двух "воров в законе": "Умку" - в аэропорту Днепра во время попытки выехать из страны, "Лашу Сван" - в отеле", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 мая обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

криминал воровство закон Нацполиция правоохранители

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua