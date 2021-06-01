В Хмельницкой области СБУ раскрыла хищение запчастей к военным самолётам

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области хищение и незаконную продажу запчастей к военным самолётам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащий одной из воинских частей Министерства Обороны воровал со складов запчасти к военной авиационной технике и передавал ее своим сообщникам для продажи.

Заказывали эти запчасти представители ряда коммерческих фирм, которые продавали комплектующие на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

В ходе проведения обысков в домовладении злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли почти 120 изделий, подготовленных к отправке заказчикам", - говорится в сообщении.

В частности, у него обнаружили:

блоки до радиолокатора переднего обзора "Орион-А" (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 "Пума", который устанавливается на самолеты Су-24);

блоки к цифровому радиолокационному комплексу "Орбита", (входит в ПНС-24 "Пума", устанавливаемый на самолет Су-24);

блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 "Липа";

комплект излучателя "ДИСС-7";

насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении и решают вопрос избрания меры пресечения. Также СБУ устанавливает всех причастных к незаконной схеме.

Напомним, на Львовщине СБУ разоблачила схему получения взяток в одном из филиалов "Нафтогаза".