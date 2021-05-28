На Волыни задержали "криминального авторитета", на которого СНБО наложил санкции

Фото: Миграционная служба Волынской области

На территории Волынской области задержали гражданина Грузии, который был включен в список "криминальных авторитетов" и попал под санкции СНБО

Об этом сообщает Миграционная служба Волынской области, передает RegioNews.

Он заключил брак с гражданкой Украины и получил документ на право пребывания на территории государства.

Мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с лицами выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

В Миграционной службе добавили, что отменили документ на право пребывания в Украине для задержанного, его принудительно вернули на родину.

Также злоумышленнику запретили въезд на территорию нашего государства.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния.