На Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус

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В Червоноградском районе Львовской области полностью сгорел автобус марки Karosa. От пожара также пострадал грузовик, стоявший рядом с автобусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на ул. Хмельницкого в Червонограде в Службу спасения "101" поступило 1 июня в 05:27. К месту вызова выехали спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части.

Возгорание в автобусе было локализовано уже в 05:38 и полностью ликвидировано примерно в 06:00 вторника.

Во время происшествия никто не пострадал. Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара", - говорится в сообщении.

Стало известно, что огонь, кроме автобуса, уничтожил также обшивку прицепа, два колеса, раму на площади 6 кв. м, два зеркала заднего вида большегрузного автомобиля Renault, который стоял рядом. Авто и прицеп удалось спасти от стихии.

Напомним, 16 мая во Львовской области пожарные потушили возгорание в автобусе международного сообщения.