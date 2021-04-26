"Слуга" Шевченко, который встретился с Лукашенко, будет собирать подписи за свое исключение из фракции

Руководство фракции считает, что нардеп "полез не на свое поле"

Руководство фракции считает, что нардеп "полез не на свое поле"

Фото: из открытых источников

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, народный депутат от партии "слуг" Евгений Шевченко, который на прошлой неделе встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пообещал самостоятельно собрать подписи нардепов за его исключение из фракции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews со ссылкой на комментарий Арахамии.

За словами Арахамии, на заседании фракции много депутатов сочувствовали Шевченко, поскольку одной из целей его поездки было налаживание связей с Беларусью по трансплантации органов для украинских пациентов.

Но у руководства фракции есть позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на свое поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции, поскольку не хочет идти по своей инициативе. Он мне пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя ", - заявил Арахамия.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.