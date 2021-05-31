Депутаты пересмотрят стоимость необлагаемых посылок из-за рубежа

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Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24"народный депутат от" Слуги народа " Роксолана Пидласа, передает RegioNews.

Один из вопросов, о котором нас долго просили люди - это налогообложение посылок из-за рубежа. Рада будет рассматривать законопроект, который повышает минимальную сумму, подлежащую налогообложению, со 100 евро до 150 евро. Это означает, что до 150 евро не облагается налогом то, что вы заказываете за рубежом в различных интернет-магазинах. Это, наверное, будет самый популярный законопроект, думаю, будет 300 голосов, - заявила Пидласа.

Как сообщалось, в "Укрпочте" рассказали, как будут доставлять посылки в Беларусь. "Укрпочта" из-за запрета полетов в Беларусь будет доставлять почтовые отправления в направлении страны наземным автотранспортом.